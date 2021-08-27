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«Уфа» победила «Рубин» в молодежном первенстве

10:00
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«Уфа» в матче седьмого тура молодежного первенства премьер-лиги на своем поле победила «Рубин» со счетом 2:1.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

Седьмой тур

«Уфа» (Уфа) — «Рубин» (Казань) — 2:1 (1:1)

Голы: Ахатов, 3 (1:0). Раджабов, 20 (1:1). Ахатов, 71 (2:1).

Удаление: Загретдинов (Уфа — мол.), 90+1.

Судья: Мешков (Москва).

27 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».

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