«Уфа» победила «Рубин» в молодежном первенстве
10:00
«Уфа» в матче седьмого тура молодежного первенства премьер-лиги на своем поле победила «Рубин» со счетом 2:1.
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Седьмой тур
«Уфа» (Уфа) — «Рубин» (Казань) — 2:1 (1:1)
Голы: Ахатов, 3 (1:0). Раджабов, 20 (1:1). Ахатов, 71 (2:1).
Удаление: Загретдинов (Уфа — мол.), 90+1.
Судья: Мешков (Москва).
27 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».
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