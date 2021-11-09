Ловчев считает, что Витория должен покинуть пост главного тренера «Спартака»

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев высказался о возможном уходе Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

«Раньше я говорил, что Витории надо дать поработать. Сейчас думаю, что тренера пора менять. Были аргументы в защиту португальца, что ему никого не купили. Да, не купили, но все равно хороший тренер должен уметь наладить игру команды. А игры нет.

А что мы видим? Джикия сдал, Понсе сдал, Соболев сдал, Ларссон вообще никакой. И самое главное — игры нет. Думаю, до зимней паузы его не уберут, чтобы не будоражить команду на оставшуюся часть сезона. А зимой надо менять. И сожалеть об уходе Витории не буду», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».

6 ноября стало известно, что «Спартак» ведет переговоры с итальянским тренером Паоло Ваноли. Ранее 49-летний специалист работал ассистентом в штабе Антонио Конте.

После 14 туров «Спартак» с 19 очками располагается на 9-м месте турнирной таблицы РПЛ.