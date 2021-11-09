В УЕФА рассказали о функциях Прядкина на посту советника руководства организации
14:24
В пресс-службе УЕФА рассказали о функциях Сергея Прядкина на посту советника руководства организации.
«С начала ноября Сергей Прядкин работает советником/консультантом высшего руководства УЕФА и помогает организации в наших отношениях с различными заинтересованными сторонами», — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.
5 октября 2021 года Сергей Прядкин ушел с поста президента Тинькофф РПЛ после 14 лет работы в организации.
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