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В УЕФА рассказали о функциях Прядкина на посту советника руководства организации

14:24
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В пресс-службе УЕФА рассказали о функциях Сергея Прядкина на посту советника руководства организации.

«С начала ноября Сергей Прядкин работает советником/консультантом высшего руководства УЕФА и помогает организации в наших отношениях с различными заинтересованными сторонами», — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

5 октября 2021 года Сергей Прядкин ушел с поста президента Тинькофф РПЛ после 14 лет работы в организации.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12871367

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