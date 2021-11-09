В УЕФА рассказали о функциях Прядкина на посту советника руководства организации

В пресс-службе УЕФА рассказали о функциях Сергея Прядкина на посту советника руководства организации.

«С начала ноября Сергей Прядкин работает советником/консультантом высшего руководства УЕФА и помогает организации в наших отношениях с различными заинтересованными сторонами», — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

5 октября 2021 года Сергей Прядкин ушел с поста президента Тинькофф РПЛ после 14 лет работы в организации.