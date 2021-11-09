В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Мхитаряну

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» данные, согласно которым красно-белые рассматривают возможность приобретения 32-летнего атакующего хавбека «Ромы» и сборной Армении Генриха Мхитаряна. Подобную информацию со ссылкой на La Gazzetta dello Sport распространил ресурс VBET News.

— Это неправда. Клуб не заинтересован в этом игроке, — сказал Зеленов.

Контракт Мхитаряна с римлянами рассчитан до июня 2022 года, в команде из столицы Италии он выступает с сентября 2020-го.