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Ловчев: «После перерыва «Спартак» будет играть интересно, но до чемпионства они не дойдут»

Алина Савинова
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о шансах московского клуба побороться за чемпионство в сезоне-2022/23.

«Чемпионом «Спартак» вряд ли станет в этом году. Очень хромает защита, которую сейчас укрепляют, но новые игроки пока никак не внушают уверенность. Тавареш ничего не показывал раньше в своей карьере, но его решили пригласить. Тем не менее смена руководства клуба изменила курс принятия решений, в том числе по покупке футболистов. Чернов, Маслов, Рассказов, Мевля — очевидно слабенькие футболисты. Только Джикия соответствовал уровню борьбы за чемпионство.

«Спартак» привлекательно стал играть в футбол. Раньше они вымучивали очки, а сейчас приятно смотреть на их матчи, в которых разворачивается борьба. Поэтому после перерыва «Спартак» будет играть интересно, возможно, экспериментально, но до чемпионства они не дойдут», — цитирует Ловчева Sport24.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров.

Сезон РПЛ возобновится в начале марта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/lovchev-posle-pereryva-spartak-budet-igrat-interesno-vozmozhno-eksperimentalno-no-do-chempionstva-ne-doydet
Евгений Ловчев
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Локомотив
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