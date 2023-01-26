Ловчев: «После перерыва «Спартак» будет играть интересно, но до чемпионства они не дойдут»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о шансах московского клуба побороться за чемпионство в сезоне-2022/23.

«Чемпионом «Спартак» вряд ли станет в этом году. Очень хромает защита, которую сейчас укрепляют, но новые игроки пока никак не внушают уверенность. Тавареш ничего не показывал раньше в своей карьере, но его решили пригласить. Тем не менее смена руководства клуба изменила курс принятия решений, в том числе по покупке футболистов. Чернов, Маслов, Рассказов, Мевля — очевидно слабенькие футболисты. Только Джикия соответствовал уровню борьбы за чемпионство.

«Спартак» привлекательно стал играть в футбол. Раньше они вымучивали очки, а сейчас приятно смотреть на их матчи, в которых разворачивается борьба. Поэтому после перерыва «Спартак» будет играть интересно, возможно, экспериментально, но до чемпионства они не дойдут», — цитирует Ловчева Sport24.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров.

Сезон РПЛ возобновится в начале марта.