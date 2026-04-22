«Локомотив» — «Зенит»: Батраков и Соболев сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.45 по московскому времени.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Морозов, Монтес, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев.

Запасные: Лантратов, Ньямси, Ненахов, Погостнов, Чевардин, Вера, Годяев, Салтыков, Тимофеев, Комличенко, Пиняев, Сарвели.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Барриос, Вендел, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

Запасные: Москвичев, Латышонок, Алип, Адамов, Вега, Караваев, Горшков, Кондаков, Ерохин, Мостовой, Джон Джон, Дуран.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 19:45. РЖД Арена (Москва)

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