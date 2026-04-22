«Оренбург» — «Пари НН»: Фролов изменил решение об удалении у гостей

Антон Фролов, главный арбитр матча «Оренбург» — «Пари НН» в 26-м туре РПЛ изменил решение об удалении у гостей.

На 63-й минуте красную карточку получил защитник нижегородцев Илья Кирш. После подсказки ВАР Фролов посмотрел повтор эпизода и изменил решение, назначив штрафной в пользу «Пари НН».

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 17:30. Газовик (Оренбург)

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