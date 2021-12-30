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Семин: «Возможно, Федун загадает победу «Спартака» в Лиге Европы в новогоднюю ночь»

Семин считает, что Федун загадает победу «Спартака» в Лиге Европы в новогоднюю ночь
11:11
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в юмористическом опросе ответил на вопрос о том, какое желание на Новый год загадал владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Сложно угадать, но наверняка оно сбудется, — приводит слова Семина RT. — Чемпионство «Спартака» в этом сезоне загадывать уже поздно, надо было раньше это делать. Возможно, Федун загадает победу «Спартака» в Лиге Европы в новогоднюю ночь».

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 15 баллов.

На групповом этапе Лиги Европы московская команда набрала 10 очков и с первой позиции в группе C выш вла 1/8 турнира.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/944484-syomin-fedun-spartak-liga-evropy

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Карен Саркисян все материалы автора

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