Семин: «Возможно, Федун загадает победу «Спартака» в Лиге Европы в новогоднюю ночь»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в юмористическом опросе ответил на вопрос о том, какое желание на Новый год загадал владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Сложно угадать, но наверняка оно сбудется, — приводит слова Семина RT. — Чемпионство «Спартака» в этом сезоне загадывать уже поздно, надо было раньше это делать. Возможно, Федун загадает победу «Спартака» в Лиге Европы в новогоднюю ночь».

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 15 баллов.

На групповом этапе Лиги Европы московская команда набрала 10 очков и с первой позиции в группе C выш вла 1/8 турнира.