"Локомотив" - "Тамбов": почему не назначен пенальти в ворота гостей?

На 42-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Тамбов" арбитр Станислав Васильев правильно не наказал гостей 11-метровым ударом, но ошибочно не назначил штрафной удар в пользу железнодорожников и не вынес предупреждение Сослану Таказову.

На видеоповторе видно, что защитник "Тамбова" у самой штрафной пытался в подкате выбить мяч у Алексея Миранчука, но вместо этого попал ему ногой в голеностоп и сбил. Только после этого Таказов, вкатившись в штрафную, коснулся мяча. О лишении Миранчука явной возможности забить гол речи не шло - достаточно было показать сфолившему желтую карточку. (Александр Бобров)

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