«Локомотив» — «Спартак»: Самошников открыл счет в начале матча

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«Локомотив» повел в счете в домашнем матче со «Спартаком» в 10-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 7-й минуте забил Илья Самошников, которому ассистировал Сергей Пиняев.