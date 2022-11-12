«Локомотив» — «Спартак»: Промес реализовал пенальти и открыл счет в матче

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес открыл счет в матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

Он реализовал пенальти в первом тайме — 1:0.

Главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР.

Голкипер «Локо» Даниил Худяков вышел на перехват, но в итоге сбил Промеса в штрафной.

Хавбек забил 14-й гол в нынешнем сезоне и продолжает лидировать в гонке снайперов.