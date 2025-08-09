«Крылья Советов» и «Балтика» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Балтики» на матч 4-го тура РПЛ. Игра состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и начнется в 13.30 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Солдатенков (капитан), Ороз, Рассказов, Костанца, Божин, Бабкин, Рахманович, Марин, Раков

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Мендель (капитан), Петров, Саусь, Титков, Петров, Хиль

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

09 августа, 13:30. Самара Арена (Самара)

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.