«Локомотив» — «Спартак»: дата и время начала матча РПЛ

«Локомотив» и «Спартак» встретятся в 4-м туре чемпионата России в субботу, 9 августа. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

09 августа 2025, 18:00. РЖД Арена (Москва)

Отслеживать ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о премьер-лиге доступны в разделе РПЛ на нашем сайте.

«Локомотив» в сезоне-2024/25 занял шестое место в таблице чемпионата России с 53 очками, у «Спартака» четвертая строчка и 57 очков.

Чемпионат России-2025/26 стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. «Краснодар» — действующий чемпион страны.