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8 июля 2025, 17:00

«Локомотив» — «Спартак»: дата и время начала матча РПЛ

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в 4-м туре РПЛ 9 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Локомотив» и «Спартак» встретятся в 4-м туре чемпионата России в субботу, 9 августа. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
09 августа 2025, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
4:2
Спартак

Отслеживать ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о премьер-лиге доступны в разделе РПЛ на нашем сайте.

«Локомотив» в сезоне-2024/25 занял шестое место в таблице чемпионата России с 53 очками, у «Спартака» четвертая строчка и 57 очков.

Чемпионат России-2025/26 стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. «Краснодар» — действующий чемпион страны.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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