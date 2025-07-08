«Спартак» — «Зенит»: дата и время начала матча РПЛ

«Спартак» и «Зенит» встретятся в 5-м туре чемпионата России в субботу, 16 августа. Матч на «Лукойл Арене» в Москве начнется в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

16 августа 2025, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Зенит» доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о премьер-лиге доступны в разделе РПЛ на нашем сайте.

«Спартак» в сезоне-2024/25 занял четвертое место в таблице чемпионата России с 57 очками, у «Зенита» вторая строчка и 66 очков.

В премьер-лиге соперники играли между собой 62 раза: у красно-белых 19 побед, у сине-бело-голубых — 25, еще 18 матчей закончились вничью.