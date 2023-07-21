«Локомотив» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

22 июля в Москве на «РЖД Арене» «Локомотив» проведет матч с «Рубином» в 1-м туре чемпионата России-2023/24. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Локомотив» — «Рубин» в прямом эфире можно будет на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.00. Онлайн-трансляция будет доступна бесплатно на сайте «СЭ».

В последний раз команды играли между собой 8 мая 2022 года. Тогда железнодорожники с минимальным счетом победили казанцев (1:0) в 28-м туре РПЛ.

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