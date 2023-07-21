«Локомотив» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
22 июля в Москве на «РЖД Арене» «Локомотив» проведет матч с «Рубином» в 1-м туре чемпионата России-2023/24. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию матча «Локомотив» — «Рубин» в прямом эфире можно будет на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.00. Онлайн-трансляция будет доступна бесплатно на сайте «СЭ».
В последний раз команды играли между собой 8 мая 2022 года. Тогда железнодорожники с минимальным счетом победили казанцев (1:0) в 28-м туре РПЛ.
РПЛ: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата России // 1-й тур РПЛ: кто комментирует «Спартак» — «Оренбург» и «Локомотив» — «Рубин».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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1
|Зенит
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|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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