«Динамо» — «Краснодар»: Смолов и Тюкавин сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» — «Краснодар» в первом туре нового сезона РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Нгамале, Смолов, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Паршивлюк, Сазонов, Лаксальт, Маричаль, Лесовой, Кутицкий, Норманн, Гагнидзе, Грулев, Гладышев.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Гайворонский, Сулейманов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Олусегун, Дэвид.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.