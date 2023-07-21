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«Динамо» — «Краснодар»: Смолов и Тюкавин сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федор Смолов и Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» — «Краснодар» в первом туре нового сезона РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Нгамале, Смолов, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Паршивлюк, Сазонов, Лаксальт, Маричаль, Лесовой, Кутицкий, Норманн, Гагнидзе, Грулев, Гладышев.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Гайворонский, Сулейманов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Олусегун, Дэвид.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Константин Тюкавин
1
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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