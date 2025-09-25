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Форвард «Сочи» Крамарич дисквалифицирован на два матча за оскорбление ассистента арбитра

Артем Бухаев
Корреспондент

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего «Сочи» Мартина Крамарич на два матча по итогам игры с ЦСКА (1:3) в 9-м туре РПЛ.

По окончании игры, которая прошла 22 сентября, словенец вступил в конфликт с ассистентом главного арбитра.

«Крамарич, заходя в раздевалку, оскорбил ассистента арбитра нецензурной бранью. Крамарич принял участие в заседании по видеоконференцсвязи, мы получили рапорт от судьи, где узнали о мате. Крамарич это подтвердил, извинился за свое поведение. Он дисквалифицирован на два матча РПЛ», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

24 сентября Крамарич публично извинился за резкие высказывания в адрес судьи.

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РПЛ
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ФК ЦСКА (Москва)
Мартин Крамарич
КДК
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
2
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
3
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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