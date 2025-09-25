Форвард «Сочи» Крамарич дисквалифицирован на два матча за оскорбление ассистента арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего «Сочи» Мартина Крамарич на два матча по итогам игры с ЦСКА (1:3) в 9-м туре РПЛ.

По окончании игры, которая прошла 22 сентября, словенец вступил в конфликт с ассистентом главного арбитра.

«Крамарич, заходя в раздевалку, оскорбил ассистента арбитра нецензурной бранью. Крамарич принял участие в заседании по видеоконференцсвязи, мы получили рапорт от судьи, где узнали о мате. Крамарич это подтвердил, извинился за свое поведение. Он дисквалифицирован на два матча РПЛ», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

24 сентября Крамарич публично извинился за резкие высказывания в адрес судьи.