Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:25

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в матче 1-го тура РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
22 июля. «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью — 2:2.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» в матче первого тура РПЛ — 2:2. Встреча прошла на «РЖД Арене».

Счет в игре открыл нападающий казанского клуба Мирлинд Даку на 3-й минуте. На 21-й минуте защитник железнодорожников Наяир Тикнизян сравнял счет на табло.

Нападающий Джоэль Фамейе на 58-й минуте вывел «Рубин» вперед. От поражения «Локомотив» спас гол форварда Вильсона Изидора на 87-й минуте. Он вышел на поле на 71-й минуте, заменив Максима Глушенкова.

Во втором туре РПЛ «Рубин» 30 июля дома примет «Оренбург», а «Локомотив» в этот день сыграет на выезде с «Факелом».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:2
Рубин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
2
46
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий не хочет играть за сборную России из-за отношений с шахматной федерацией
Можно ли лишить Исинбаеву места в МОК? Почему это глупо
Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении
WP раскрыла причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
Украинский журналист назвал причину увольнения посла Украины в Британии
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Источник: «Монако» предложил «Зениту» 25 миллионов евро за Ренана
Изидор забил в 8 матче подряд после выхода на замену — серия началась в игре со «Спартаком»
«Локомотив» — «Рубин»: видео голов
РПЛ: ЦСКА проиграл «Уралу», «Зенит» победил «Пари НН» и другие матчи 1-го тура
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью со счетом 2:2. Онлайн-трансляция
«Локомотив» — «Рубин»: Изидор сравнял счет за 3 минуты до конца второго тайма
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Рубин»: Изидор сравнял счет за 3 минуты до конца второго тайма

РПЛ: ЦСКА проиграл «Уралу», «Зенит» победил «Пари НН» и другие матчи 1-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
14
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Вячеслав Караваев

Вячеслав Караваев

Зенит

 1
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости