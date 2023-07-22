«Локомотив» — «Рубин»: Изидор сравнял счет за 3 минуты до конца второго тайма
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнял счет в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина» — 2:2.
На 87-й минуте француз замкнул подачу Ильи Самошникова с правого фланга ударом головой. Голкипер казанцев Юрий Дюпин вышел из ворот слишком далеко и не успел вернуться, чтобы поймать мяч.
Изидор забил первый для себя гол в сезоне-2023/24. В чемпионате России-2022/23 на счету 22-летнего форварда было 8 мячей.
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
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|
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Тимур Аюпов
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Вячеслав Караваев
Зенит
|1
|
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Эдуард Сперцян
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|Ж
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Пари Нижний Новгород
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