«Локомотив» — «Рубин»: Изидор сравнял счет за 3 минуты до конца второго тайма

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнял счет в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина» — 2:2.

На 87-й минуте француз замкнул подачу Ильи Самошникова с правого фланга ударом головой. Голкипер казанцев Юрий Дюпин вышел из ворот слишком далеко и не успел вернуться, чтобы поймать мяч.

Изидор забил первый для себя гол в сезоне-2023/24. В чемпионате России-2022/23 на счету 22-летнего форварда было 8 мячей.