«Локомотив» — «Ростов»: Бека-Бека получил красную карточку

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека удален с поля в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова».

Французский хавбек получил вторую желтую карточку на 65-й минуте после стычки с игроками ростовского клуба. «Локомотив» будет доигрывать матч в меньшинстве. Первое предупреждение Бека-Бека получил на 50-й минуте встречи.

21-летний французский футболист перешел в «Локомотив» из «Кана» в августе 2021 года.

В матче 1-го тура РПЛ «Локомотив» играл в большинстве после удаления нападающий «Нижнего Новгорода» Тимура Сулейманова на 28-й минуте.