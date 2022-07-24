«Динамо» вручило виртуальную грамоту Черданцеву за вклад в победу клуба

Пресс-служба «Динамо» оформила виртуальную грамоту комментатору Георгию Черданцеву за вклад в победу московского клуба в матче 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

«Почетная грамота вручается Георгию Черданцеву за вклад в результативную победу «Динамо» над «Торпедо» и активное участие в жизни российского футбола!» — говорится в публикации в Telegram-канале московского клуба.

В следующем туре «Динамо» 30 июля на выезде сыграет против «Факела».