«Динамо» вручило виртуальную грамоту Черданцеву за вклад в победу клуба
Пресс-служба «Динамо» оформила виртуальную грамоту комментатору Георгию Черданцеву за вклад в победу московского клуба в матче 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).
«Почетная грамота вручается Георгию Черданцеву за вклад в результативную победу «Динамо» над «Торпедо» и активное участие в жизни российского футбола!» — говорится в публикации в Telegram-канале московского клуба.
В следующем туре «Динамо» 30 июля на выезде сыграет против «Факела».
Источник: https://t.me/fcdynamo
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|0
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|6
|
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|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
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|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
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|
8
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|1
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9
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|1
|3-4
|1
|
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|
11
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|1
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|1
|
12
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|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
13
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
14
|Ростов
|1
|0
|1
|0
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|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
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|0
|
16
|Торпедо
|2
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30 тур
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|4 : 0
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Антон Миранчук
Локомотив
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
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