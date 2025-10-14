«Локомотив» предъявил требования к признанным банкротом «Химкам»

«Локомотив» обратился в Арбитражный суд Московской области с требованием по банкротству «Химок», следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.

Заявление железнодорожников «об установлении размера требований кредиторов» поступило в суд 13 октября. В настоящий момент оно еще не рассмотрено.

9 октября стало известно, что «Зенит» предъявил к признанным банкротом «Химкам» требование на сумму 77,4 миллиона рублей. Клуб из Санкт-Петербурга попросил о включении этого долга в реестр требований кредиторов. Суд оставил без движений заявление «Зенита» до 6 ноября, поскольку клубом не были приложены документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, но не смогли получить лицензию на выступление в РПЛ в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. 9 сентября Арбитражный суд Московской области признал банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.