Черчесов признался, что хотел бы видеть «Грозный-Сити» на новой 500-рублевой купюре: «Я здесь живу и работаю»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» рассказал, какой символ он хотел бы видеть на новой купюре номиналом 500 рублей.

«За кого проголосуют, тот пускай и будет. Так как я немного предвзят и не могу быть объективным, я бы выбрал «Грозный-Сити», потому что я там каждый день живу и работаю. Так что я здесь могу быть необъективен», — сказал Черчесов «СЭ».

Банк России объявил о голосовании по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей. Главными кандидатами стали Эльбрус и «Грозный-Сити». Позднее голосование было отменено, так как в Центробанке посчитали результаты недостоверными из-за массовых накруток и фальсификаций.