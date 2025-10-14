Семак отреагировал на слова Дегтярева: «Ничего страшного. Много кто не знает меня»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева, заявившего, что не знает специалиста.

«Дегтярев сказал, что не знает меня? Ничего страшного. Много кто не знает меня. Это не проблема. Меня ничего не задевает. Это задело фанатов? У них свое мнение», — сказал Семак «СЭ».

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством команда шесть раз подряд выиграла чемпионат России.