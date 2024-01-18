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Сегодня, 13:06

«Локомотив» получит выплату за переход Севикяна в «Ференцварош»

Артем Бухаев
Корреспондент
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В пресс-службе «Локомотива» сообщили «СЭ», что клуб получит выплату по механизму солидарности за переход полузащитника Эдгара Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош».

Компенсация за подготовку в адрес «Локомотива» не выплачивается в связи с тем, что трудовой договор футболиста с «Ференцварошем» не является его первым профессиональным контрактом.

Точная сумма будет подсчитана ФИФА после проведения всех необходимых операций. Предполагается, что она составит порядка 15 тысяч евро.

Севикян является воспитанником академии «Локомотива».

С июля 2017 по июль 2022 года он находился в системе испанского «Леванте». Летом 2022 года футболист перешел в «Пари НН». 17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош».

Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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