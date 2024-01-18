Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:15

Роша — об интересе к нему зарубежных клубов: «Не хочу уходить из ЦСКА»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе к нему со стороны иностранных клубов.

Ранее турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что Рошей интересуются клубы из Саудовской Аравии и Турции. Контракт 28-летнего футболиста с ЦСКА действует до лета 2025 года.

«Ничего об этом не знаю. Мои агенты не сообщали об интересе других клубов. На данный момент у меня контракт с ЦСКА, и я очень счастлив находиться в этом клубе. Если все будет зависеть только от меня, то хочу остаться здесь и отработать контракт до конца. Если будет интерес от других клубов, то вопросы нужно будет задавать руководству ЦСКА и моим агентам. Но я вообще не хочу уходить из ЦСКА, хочу играть здесь! Когда я только перешел, то говорил о желании вписать свое имя в историю клуба — оставить здесь след», — сказал Роша.

В текущем сезоне РПЛ Роша сыграл в 15 матчах за ЦСКА, получив 6 желтых и 1 красную карточку.

Виллиан Роша с&nbsp;Кубком России. «Тату с Кубком России не сделал из-за свадьбы». Роша — о Саудовской Аравии и сходстве с Вернблумом

ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
1
Читайте также
Медведев оценил свою готовность к Открытому чемпионату Австралии
Бывшая теннисистка Аранча Санчес Викарио получила срок за мошенничество
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Роша рассказал, за счет чего ЦСКА может стать чемпионом России
«Тату с Кубком России не сделал из-за свадьбы». Роша — о Саудовской Аравии и сходстве с Вернблумом
«Локомотив» получит выплату за переход Севикяна в «Ференцварош»
Круговой — о предложении «Зенита»: «Это лучшие условия, но я выбрал играть в футбол»
«Ахмат» подписал защитника Ловата из «Слована»
Источник: Круговой отказался от 10 миллионов евро по контракту в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» получит выплату за переход Севикяна в «Ференцварош»

Роша рассказал, за счет чего ЦСКА может стать чемпионом России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости