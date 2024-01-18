Роша — об интересе к нему зарубежных клубов: «Не хочу уходить из ЦСКА»

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе к нему со стороны иностранных клубов.

Ранее турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что Рошей интересуются клубы из Саудовской Аравии и Турции. Контракт 28-летнего футболиста с ЦСКА действует до лета 2025 года.

«Ничего об этом не знаю. Мои агенты не сообщали об интересе других клубов. На данный момент у меня контракт с ЦСКА, и я очень счастлив находиться в этом клубе. Если все будет зависеть только от меня, то хочу остаться здесь и отработать контракт до конца. Если будет интерес от других клубов, то вопросы нужно будет задавать руководству ЦСКА и моим агентам. Но я вообще не хочу уходить из ЦСКА, хочу играть здесь! Когда я только перешел, то говорил о желании вписать свое имя в историю клуба — оставить здесь след», — сказал Роша.

В текущем сезоне РПЛ Роша сыграл в 15 матчах за ЦСКА, получив 6 желтых и 1 красную карточку.