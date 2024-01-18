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Сегодня, 12:55

Нино рассказал, что может признаться в любви к «Зениту» на русском

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Нино рассказал о первых впечатлениях после перехода в петербуржский клуб.

«Меня очень тепло приняли здесь — и футболисты, и тренерский штаб, и руководство. Ко мне очень хорошо отнеслись. Нагрузки тут серьезные, как я и ожидал. Меня впечатлили условия для работы, все на высшем уровне. В действительности все оказалось именно так, как мне и рассказывали, и я очень счастлив! Что уже успел выучить на русском? Я люблю «Зенит»!» — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

5 января 26-летний бразилец подписал с «Зенитом» контракт до 2028 года. В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

На данный момент «Зенит» проводит тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ). Второй и третий сборы пройдут в Дохе (Катар) с 1 по 28 февраля.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-01-18-nino-sdelayu-vse-dlya-pobedy-i-rasschityvayu-na-podderzhku-bolelshchikov.htm
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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