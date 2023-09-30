«Локомотив» — «Пари НН»: Жемалетдинов забил после выхода на замену

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов открыл счет в матче 10-го тура чемпионата России с «Пари НН» — 1:0. Хавбек отличился через три минуты после выхода на замену.