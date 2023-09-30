Деограсия — о победе над «Зенитом»: «В плане психологии было трудновато, но у нас все получилось»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал победу команды над «Зенитом» в матче 10-го тура РПЛ (3:1).

Оренбуржцы впервые в истории одержали победу над сине-бело-голубыми.

«Большое спасибо всем нашим игрокам — тем, кто играл, и тем, кто не играл, потому что на протяжении всей недели они очень хорошо тренируются, проделывают очень большой объем работы. Что касается матча — забили на первых минутах, дальше старались придерживаться нашего плана. В плане психологии было трудновато, но у нас все получилось. Мы старались играть узко, чтобы у «Зенита» не было возможности играть через середину поля. Старались играть через фланг, делали быстрые контратаки. В итоге у нас все получилось. Победа за нами, и мы этому очень рады», — сказал Деограсия на пресс-конференции.

Также он ответил на вопрос по поводу судейства в этой встрече.

«Мне не нравится разговаривать о работе других людей. Я уважаю профессию каждого человека. Нам надо дальше выполнять свою работу и улучшаться», — добавил тренер.

Деограсия возглавил «Оренбург» в августе этого года, сменив на посту главного тренера чешского специалиста Иржи Ярошика.

«Оренбург» с 11 очками идет на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. 7 октября оренбуржцы встретятся с «Балтикой». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.