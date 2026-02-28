«Локомотив» — «Пари НН»: Воробьев вывел железнодорожников вперед

«Локомотив» открыл счет в матче 19-го тура чемпионата России против «Пари НН» — 1:0.

На 15-й минуте гол забил нападающий Дмитрий Воробьев после передачи Зелимхана Бакаева. Для 28-летнего футболиста это девятый мяч в нынешнем сезоне РПЛ.

Игра проходит в Москве на «РЖД Арене».