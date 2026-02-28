Директор «Ростова» Рыскин: «Удаление Вахании мягко сказано смехотворное»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин оценил удаление защитника Ильи Вахании в матче с «Краснодаром» (1:2) в 19-м туре РПЛ.

Защитник получил прямую красную карточку на 90+6-й минуте.

— Не показалось вам, что удаление Вахании — смехотворное?

— Очень мягко сказано, — цитирует Рыскина «РБ Спорт».

«Краснодар» набрал 43 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит» (42 очка). «Ростов» с 21 баллом располагается на 11-й строчке.