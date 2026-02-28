Нобоа — об уходе из «Динамо» в 2015-м: «Ждал серьезного предложения, а получил всего на полгода»

Бывший полузащитник «Динамо» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» рассказал, почему покинул московский клуб зимой 2015 года.

— Я целый год ждал, что предложат продлить контракт. А мне все говорили: потом, потом, потом. Все, что мне было нужно, — хорошее, серьезное предложение. Но «Динамо» его не сделало, — сказал Нобоа.

— А несерьезное?

— Такое было — всего на полгода! Мне было 29 лет, я играл в старте, а предложили контракт на 6 месяцев. Даже не на полтора года. Это неуважение! Видимо, просто кто-то не хотел, чтобы я остался в «Динамо». Подчеркиваю: я хотел остаться в клубе. Отличная команда, отличный тренер, серьезное руководство. Но кто-то не хотел меня видеть в команде.

Нобоа выступал за «Динамо» с 2012 по 2015 год. За московскую команду эквадорец провел 92 матча, забил 12 голов и отдал 11 голевых передач.

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