«Локомотив» — «Пари НН»: во сколько и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в матче 19-го тура чемпионата России в субботу, 28 февраля. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Пари НН» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 17:00. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В 18 турах чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков, «Пари НН» — 14 очков. Встреча команд в первом круге РПЛ состоялась в августе 2025 года и завершилась победой москвичей со счетом 3:2.