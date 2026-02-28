Геркус — об уходе Баринова из «Локомотива» в ЦСКА: «Есть риск, что оба клуба могут не выиграть»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Локомотиву» стоило сохранить Баринова. Обе стороны пострадали. Все проиграли. Если Диме удастся минимизировать потери от перехода в ЦСКА, то замечательно. Если «Локомотив» сумеет найти замену по комбинации футбола и раздевалки, тоже будет здорово. Есть риск, что оба клуба могут не выиграть. Был бы продлен Баринов, если бы руководителем был я? Я старался договариваться. Постарался бы. Баринова я давно знаю: он изменился, повзрослел», — сказал Геркус «СЭ».

В январе 29-летний Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА. Контракт хавбека рассчитан до конца сезона-2028/29.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступал за основную команду с 2015 года, а также носил капитанскую повязку.

После 18 туров чемпионата России «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

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