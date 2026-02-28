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«Краснодар» — «Ростов»: во сколько и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» и «Ростов» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» и «Ростов» встретятся в матче 19-го тура чемпионата России в субботу, 28 февраля. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «быков» и дончан.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Краснодар» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

За ключевыми событиями и результатом игры «Краснодар» — «Ростов» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.
28 февраля, 14:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Ростов

В 18 турах чемпионата России «Краснодар» набрал 40 очков, «Ростов» — 21 очко. Встреча команд в первом круге РПЛ состоялась в сентябре 2025 года и завершилась со счетом 0:0.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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