«Краснодар» — «Ростов»: во сколько и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» и «Ростов» встретятся в матче 19-го тура чемпионата России в субботу, 28 февраля. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «быков» и дончан.

За ключевыми событиями и результатом игры «Краснодар» — «Ростов» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 14:30. Ozon Арена (Краснодар)

В 18 турах чемпионата России «Краснодар» набрал 40 очков, «Ростов» — 21 очко. Встреча команд в первом круге РПЛ состоялась в сентябре 2025 года и завершилась со счетом 0:0.