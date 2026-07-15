«Локомотив» отдал полузащитника Гердта в аренду «Родине»

Полузащитник «Локомотива» Арсений Гердт проведет сезон-2026/27 в «Родине» на правах аренды, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Арендное соглашение рассчитано на год.

Сезон-2025/26 футболист также провел в аренде, сыграв 7 матчей за «Чайку» в Первой лиге.

По итогам прошлого сезона «Родина» заняла первое место в ФНЛ и вышла в РПЛ. Первый матч в чемпионате России-2026/27 команда проведет 25 июля на выезде против «Спартака».