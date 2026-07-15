Председатель правления «Зенита» Зырянов назвал чемпионство неизменной целью команды

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос о целях питерской команды на сезон-2026/27.

За последние восемь сезонов сине-бело-голубые семь раз выиграли чемпионат России. В 2025-м «Зенит» уступил титул «Краснодару».

«Прошлым сезоном удовлетворен полностью, потому что мы стали чемпионами — задача, которая ставилась руководителями, была выполнена. В последние годы задача у нас не менялась — чемпионство и борьба за Кубок», — цитирует Зырянова РИА «Новости».

По итогам чемпионата России-2025/26 «Зенит» в борьбе за чемпионство опередил «Краснодар» на 2 балла.

Первый матч в новом сезоне питерцы проведут 18 июля против «Спартака», с которым сыграют за Суперкубок России. В 1-м туре РПЛ «Зенит» 25 июля на выезде встретится с «Акроном».