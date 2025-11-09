«Локомотив» — «Оренбург»: Комличенко и Бакаев выйдут в старте, Батраков не сыграет из-за дисквалификации

«Локомотив» и «Оренбург» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ.

Полузащитник железнодорожников Алексей Батраков пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Баринов, Бакаев, Руденко, Комличенко.

Запасные: Лантратов, Веселов, Погостнов, Ненахов, Рамирес, Тимофеев, Салтыков, Сарвели, Мялковский.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Муфи, Ду Кейрос, Чичинадзе, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон, Гузина.

Запасные: Сысуев, Поройков, Касимов, Косерик, Камилов, Оганесян, Бубанья, Болотов, Савельев, Алешандре Жезус, Ревазов, Игнатьев.

Матч «Локомотив» — «Оренбург» пройдет в воскресенье, 9 ноября в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 15.15 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. «Оренбург» идет на 14-й строчке с 11 очками.