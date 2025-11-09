«Крылья Советов» — «Зенит»: полузащитник самарцев Костанца открыл счет на 50-й минуте

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца открыл счет в матче 15-го тура РПЛ против «Зенита» — 1:0.

Хавбек отличился на 50-й минуте после подачи Ильзата Ахметова со штрафного.

Гол в ворота «Зенита» стал для Костанцы вторым в сезоне-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит».