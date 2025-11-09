«Крылья Советов» — «Зенит»: ничья после первого тайма

«Крылья Советов» и «Зенит» не сумели открыть счет в первом тайме матча 15-го тура РПЛ — 0:0.

Самарцы нанесли один удар в створ ворот соперника в первом тайме. В активе «Зенита» три попадания в створ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.