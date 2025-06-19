«Локомотив» объявил об уходе Севикяна

«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Эдгара Севикяна.

«Благодарим Эдгара за выступление в составе «Локо»! Пусть все сложится в дальнейшем», — говорится в сообщении команды.

В связи с истечением срока действия арендного соглашения хавбек вернется в «Ференцварош».

Севикян выступал за железнодорожников с сентября 2024 года. В прошедшем сезоне на счету 22-летнего армянина 20 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 4 результативными передачами.