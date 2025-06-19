Агент Маньяков сравнил упущенное чемпионство «Зенита» с падением империи

Агент Александр Маньяков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о причинах неудачного сезона «Зенита».

— У вас есть объяснение, что пошло не так у «Зенита» в прошлом сезоне?

— Я и здесь проведу историческую параллель. Футбол — это отражение жизни. Все империи рано или поздно рушатся. Либо изнутри, либо их кто-то завоевывает. Империя «Зенита» тоже подошла к определенному концу. Второе место и полуфинал Кубка для любой другой команды — топ-результат. Для «Зенита» это катастрофа. Я думаю, что назрел момент, когда жизнь показала им, что нужно перестраиваться. Они как люди умные выводы сделали. Я почему-то уверен, что в следующем году будет другой «Зенит». Очень важна мотивация футболистов. И я думаю, что в «Зените» собраны спортсмены, которые не ради денег и славы, а ради соперничества выходят на поле. Футболисты должны быть более мотивированными. Потому что на мастерстве в этом сезоне [выехать] не получилось — значит, надо пахать. Уверен, что так и будет. Ну и усилиться они должны.

— Нужно ли «Зениту» было менять менеджмент?

— Мне кажется, что пока все на своем месте. И Погорелов, и Медведев — сильные руководители. Они профессионалы. Про Семака я уже говорил. Попробуй справиться с такой раздевалкой. Думаю, рухнувшая империя поможет им как людям умным и опытным из этой ситуации выйти достойно. Что так просто уже не будет, понятно. Но думаю, они станут сильнее, чем в прошлые два года.

— А «Спартак» будет претендовать на титул?

— Мне бы очень этого хотелось. Я придерживаюсь позиции, что сильный «Спартак» необходим российскому футболу. Но мне кажется, будет сложно.

По итогам сезона-2024/25 РПЛ «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Золотые медали завоевал «Краснодар», который обошел питерскую команду на 1 очко.