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Агент Маньяков сравнил упущенное чемпионство «Зенита» с падением империи

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Александр Маньяков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о причинах неудачного сезона «Зенита».

— У вас есть объяснение, что пошло не так у «Зенита» в прошлом сезоне?

— Я и здесь проведу историческую параллель. Футбол — это отражение жизни. Все империи рано или поздно рушатся. Либо изнутри, либо их кто-то завоевывает. Империя «Зенита» тоже подошла к определенному концу. Второе место и полуфинал Кубка для любой другой команды — топ-результат. Для «Зенита» это катастрофа. Я думаю, что назрел момент, когда жизнь показала им, что нужно перестраиваться. Они как люди умные выводы сделали. Я почему-то уверен, что в следующем году будет другой «Зенит». Очень важна мотивация футболистов. И я думаю, что в «Зените» собраны спортсмены, которые не ради денег и славы, а ради соперничества выходят на поле. Футболисты должны быть более мотивированными. Потому что на мастерстве в этом сезоне [выехать] не получилось — значит, надо пахать. Уверен, что так и будет. Ну и усилиться они должны.

— Нужно ли «Зениту» было менять менеджмент?

— Мне кажется, что пока все на своем месте. И Погорелов, и Медведев — сильные руководители. Они профессионалы. Про Семака я уже говорил. Попробуй справиться с такой раздевалкой. Думаю, рухнувшая империя поможет им как людям умным и опытным из этой ситуации выйти достойно. Что так просто уже не будет, понятно. Но думаю, они станут сильнее, чем в прошлые два года.

— А «Спартак» будет претендовать на титул?

— Мне бы очень этого хотелось. Я придерживаюсь позиции, что сильный «Спартак» необходим российскому футболу. Но мне кажется, будет сложно.

По итогам сезона-2024/25 РПЛ «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Золотые медали завоевал «Краснодар», который обошел питерскую команду на 1 очко.

Матвей Кисляк, Александр Маньяков.«Кисляк не думает ни о «Спартаке», ни о «Зените». Говорит: если уходить из ЦСКА, то в Европу». Интервью агента Маньякова

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ФК Зенит
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Александр Маньяков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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