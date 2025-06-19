Агент Маньяков сравнил упущенное чемпионство «Зенита» с падением империи
Агент Александр Маньяков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о причинах неудачного сезона «Зенита».
— У вас есть объяснение, что пошло не так у «Зенита» в прошлом сезоне?
— Я и здесь проведу историческую параллель. Футбол — это отражение жизни. Все империи рано или поздно рушатся. Либо изнутри, либо их кто-то завоевывает. Империя «Зенита» тоже подошла к определенному концу. Второе место и полуфинал Кубка для любой другой команды — топ-результат. Для «Зенита» это катастрофа. Я думаю, что назрел момент, когда жизнь показала им, что нужно перестраиваться. Они как люди умные выводы сделали. Я почему-то уверен, что в следующем году будет другой «Зенит». Очень важна мотивация футболистов. И я думаю, что в «Зените» собраны спортсмены, которые не ради денег и славы, а ради соперничества выходят на поле. Футболисты должны быть более мотивированными. Потому что на мастерстве в этом сезоне [выехать] не получилось — значит, надо пахать. Уверен, что так и будет. Ну и усилиться они должны.
— Нужно ли «Зениту» было менять менеджмент?
— Мне кажется, что пока все на своем месте. И Погорелов, и Медведев — сильные руководители. Они профессионалы. Про Семака я уже говорил. Попробуй справиться с такой раздевалкой. Думаю, рухнувшая империя поможет им как людям умным и опытным из этой ситуации выйти достойно. Что так просто уже не будет, понятно. Но думаю, они станут сильнее, чем в прошлые два года.
— А «Спартак» будет претендовать на титул?
— Мне бы очень этого хотелось. Я придерживаюсь позиции, что сильный «Спартак» необходим российскому футболу. Но мне кажется, будет сложно.
По итогам сезона-2024/25 РПЛ «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Золотые медали завоевал «Краснодар», который обошел питерскую команду на 1 очко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1