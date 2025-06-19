Карпин: «Мостовой хочет приехать на стажировку? Пусть приезжает»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин согласен принять Александра Мостового на стажировку.

— Мостовой хочет приехать на стажировку к вам.

— Уже говорил. Если хочет, пусть приезжает, — сказал Карпин на ПМЭФ-2025.

В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. 56-летний россиянин еще не работал тренером ни в одной команде.