«Локомотив» объявил о переходе Пруцева на правах аренды из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев перешел на правах аренды в «Локомотив», объявили красно-зеленые в своем Telegram-канале.

Арендное соглашение с 25-летним игроком рассчитано до конца сезона-2025/26. Пруцев будет выступать за «Локомотив» под 25-м игровым номером. Перед уходом в аренду полузащитник продлил контракт со «Спартаком».

Железнодорожники опубликовали ролик, на котором футболист бежит к «РЖД Арене». По прибытии полузащитник по телефону сообщил, что он на месте. «Нужно время отдышаться? Вообще не устал. Готов хоть сейчас выйти на поле».

Пруцев выступал за «Спартак» с января 2022 года. Он провел 115 матчей за красно-белых во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 13 результативных передач.