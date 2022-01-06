В «Локомотиве» сменится тренер вратарей
19:35
По информации «СЭ», в тренерском штабе «Локомотива» произойдут изменения. Тренер вратарей Заур Хапов покинет свою должность, его место займет австриец Саша Март.
57-летнему Хапову предложат остаться в московском клубе и перейти в селекционный отдел.
Заур Хапов является тренером вратарей железнодорожников с 2016-го. Ранее он входил в тренерский штаб команды с 2008 по 2010 и с 2005 по 2006 год.
«Локомотив» с 28 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.
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