В воскресенье, 17 июля, состоится матч первого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом». Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 17.30 по московскому времени. Транслировать встречу в прямом эфире с 17.25 мск будут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

«Локомотив» никогда не терял очков в матчах с «Нижним Новгородом. Железнодорожники одержали две победы в двух встречах.

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