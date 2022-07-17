Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо исполнил финт Гатагова в матче с «Торпедо»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отметился необычным действием в матче 1-го тура РПЛ против «Торпедо».

В первом тайме футболист приблизился к чужой штрафной, промахнулся по мячу в попытке ударить и развернулся на 360 градусов в воздухе, при этом его команда сохранила владение.

Это называется «финтом Гатагова» — в октябре 2010 года бывший футболист «Локомотива» сделал точно такое же действие в игре с «Сатурном» (1:0).

Матч против «Торпедо» является для 33-летнего Жоаозиньо 48-м в составе «Сочи».