Рязанцев получил травму в концовке матча против «Сочи»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев получил травму в конце матча 1-го тура РПЛ против «Сочи». Футболист не смог продолжить встречу.

Рязанцев покидал поле, держась за левое колено.

Отметим, что к этому моменту «Торпедо» исчерпал лимит замен, так как московская команда доигрывала встречу в меньшинстве.

Сам Рязанцев появился на поле после перерыва, выйдя на замену в начале второго тайма.