23 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» сыграет с «Нижним Новгородом» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Локомотив» — «Нижний Новгород». Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч Премьер». Она начнется в 16.25.

«Локомотив» с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород» — 11-й с 28 баллами.

17 апреля московский клуб сыграл вничью с «Сочи» — 2:2, а «Нижний Новгород» поделил очки с «Химками» (0:0).