«Урал» обыгрывает «Уфу» после первого тайма матча РПЛ благодаря голу Бикфалви через себя

«Урал» встречается с «Уфой» в матче 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена».

После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 25-й минуте игры в падении через себя забил нападающий «Урала» Эрик Бикфалви.